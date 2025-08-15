Прием документов на обучение по программам среднего специального образования в учреждения Беларуси завершен накануне. В этом году он осуществлялся в 173 колледжах и 34 иных учреждениях образования, реализующих образовательные программы ССО.
В общей сложности на обучение поступило 51 953 заявления. Это составляет 136,5% от общего контрольного и целевого показателей. Зачислено на обучение 38 008 человек, или 99,9% от плана. Из них 29,3 тыс. человек зачислены за счет средств государственного бюджета — это 99,8% от запланированного.
Прием за счет бюджетных средств
На обучение за счет бюджета в 2025 году было выделено 29,4 тыс. мест.
— На дневную форму обучения планировалось принять 28,3 тыс. человек — зачислено 28,2 тыс. (99,9%).
— На заочную форму — 1,1 тыс. мест, прием составил 98,6%.
— На вечернюю и дистанционную формы — 20 мест, все заполнены (100%).
Распределение по уровням образования:
— На основе общего базового образования — зачислено 21 044 человека (99,9% от плана).
— На основе общего среднего образования — 7 304 человека (99,6%).
— На основе профессионально-технического образования — 978 человек (100%).
Приём на платной основе
План приема на платной основе составлял 8,7 тыс. человек. Прием выполнен на 99,9%.
— Дневная форма: 6,2 тыс. мест — заполнены почти полностью.
— Заочная форма: 2,5 тыс. мест — высокий уровень комплектации.
— Вечерняя и дистанционная формы: 74 места — набраны полностью.
Вакантными остались только 52 места.
Самые востребованные специальности
Поступающие в 2025 году отдали предпочтение специальностям, востребованным на рынке труда и связанным с социальной сферой, здравоохранением, IT и строительством.
Наиболее популярные специальности на основе общего базового образования:
— Архитектурное проектирование
— Сестринское дело
— Парикмахерское искусство и декоративная косметика
— Дошкольное образование
— Технологическое обеспечение машиностроительного производства
— Лечебное дело
— Электроснабжение
— Дизайн
— Техническое обслуживание электронных систем транспортных средств
— Организация гостиничных услуг
— Строительство зданий и сооружений
— Маркетинговая деятельность
— Правоведение
Наиболее востребованные специальности на основе общего среднего образования:
— Сестринское дело
— Разработка программного обеспечения
— Дошкольное образование
— Операционная деятельность в логистике
— Планово-экономическая и аналитическая деятельность
— Правоведение
— Лечебное дело
— Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
— Производство продукции и организация общественного питания
— Эксплуатация теплоэнергетического оборудования
— Строительство зданий и сооружений
— Производство мясной продукции
— Монтаж и эксплуатация электрооборудования
Набор в колледжи на уровень ПТО продолжается до 23 августа.