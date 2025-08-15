Прием документов на обучение по программам среднего специального образования в учреждения Беларуси завершен накануне. В этом году он осуществлялся в 173 колледжах и 34 иных учреждениях образования, реализующих образовательные программы ССО.

В общей сложности на обучение поступило 51 953 заявления. Это составляет 136,5% от общего контрольного и целевого показателей. Зачислено на обучение 38 008 человек, или 99,9% от плана. Из них 29,3 тыс. человек зачислены за счет средств государственного бюджета — это 99,8% от запланированного.

Прием за счет бюджетных средств



На обучение за счет бюджета в 2025 году было выделено 29,4 тыс. мест.

— На дневную форму обучения планировалось принять 28,3 тыс. человек — зачислено 28,2 тыс. (99,9%).

— На заочную форму — 1,1 тыс. мест, прием составил 98,6%.

— На вечернюю и дистанционную формы — 20 мест, все заполнены (100%).

Распределение по уровням образования:

— На основе общего базового образования — зачислено 21 044 человека (99,9% от плана).

— На основе общего среднего образования — 7 304 человека (99,6%).

— На основе профессионально-технического образования — 978 человек (100%).

Приём на платной основе

План приема на платной основе составлял 8,7 тыс. человек. Прием выполнен на 99,9%.

— Дневная форма: 6,2 тыс. мест — заполнены почти полностью.

— Заочная форма: 2,5 тыс. мест — высокий уровень комплектации.

— Вечерняя и дистанционная формы: 74 места — набраны полностью.

Вакантными остались только 52 места.

Самые востребованные специальности

Поступающие в 2025 году отдали предпочтение специальностям, востребованным на рынке труда и связанным с социальной сферой, здравоохранением, IT и строительством.

Наиболее популярные специальности на основе общего базового образования:

— Архитектурное проектирование

— Сестринское дело

— Парикмахерское искусство и декоративная косметика

— Дошкольное образование

— Технологическое обеспечение машиностроительного производства

— Лечебное дело

— Электроснабжение

— Дизайн

— Техническое обслуживание электронных систем транспортных средств

— Организация гостиничных услуг

— Строительство зданий и сооружений

— Маркетинговая деятельность

— Правоведение

Наиболее востребованные специальности на основе общего среднего образования:

— Сестринское дело

— Разработка программного обеспечения

— Дошкольное образование

— Операционная деятельность в логистике

— Планово-экономическая и аналитическая деятельность

— Правоведение

— Лечебное дело

— Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

— Производство продукции и организация общественного питания

— Эксплуатация теплоэнергетического оборудования

— Строительство зданий и сооружений

— Производство мясной продукции

— Монтаж и эксплуатация электрооборудования

Набор в колледжи на уровень ПТО продолжается до 23 августа.

edu.gov.by