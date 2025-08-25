В ходе совещания обсуждены вопросы подготовки к проведению официального визита парламентской делегации Республики Узбекистан во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой в Республику Беларусь и организации в его рамках третьего белорусско-узбекского женского бизнес-форума.

На совещании проанализирована готовность к открытию четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва.

На повестке дня были также вопросы планирования работы в Совете Республики на сентябрь, обсуждение важнейших мероприятий на ближайшую перспективу.

Даны соответствующие поручения ответственным лицам, включая организацию информационной работы, обеспечение необходимыми ресурсами. Установлены сроки выполнения задач и определены ответственные за их реализацию.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь