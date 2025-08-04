Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в июне и июле текущего года проведены мониторинги соблюдения требований пожарной безопасности в ГУ «Уваровичский социальный пансионат «Луговой», а также КСУП «Губичи».

В ходе мониторингов выявлен ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности: общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, не со всеми работниками организовано проведение противопожарных инструктажей, система пожарной сигнализации в административном здании и здании жилого корпуса находится в неработоспособном состоянии из-за отсутствия связи.

Установлено, что не проведено обучение лица, ответственного за пожарную безопасность, по программе пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и не обеспечена работоспособность и исправность средств пожаротушения, а также постоянная готовность к применению этих средств.

Выявлены нарушения в организации путей эвакуации: не все замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации, обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Кроме того, пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности.

На наружной стороне дверей (ворот) помещений, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствуют указатель их категории. Также здания и сооружения не обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

По итогам мониторингов руководителям учреждений были выданы рекомендации.