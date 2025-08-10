Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Во все времена строители неизменно верны трудовым традициям, в основу которых заложены единство слова и дела, рабочая солидарность. Вашими руками создаются уют и комфорт, возводятся дома, социальные и промышленные объекты, формирующие облик района, строятся дороги и мосты, воплощаются в жизнь проекты. Ваша профессия требует высокого мастерства, ответственности, терпения и преданности своему делу.

Пусть у вас хватает сил и желания решать поставленные перед вами задачи и с удвоенной энергией браться за новые. Желаем вам профессионального роста и уверенного движения вперед, вдохновения, благополучия в семьях и крепкого здоровья. Пусть ваш труд всегда будет востребован, а результаты работы приносят пользу и радость людям.