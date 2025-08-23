Сегодня, 23 августа, свой профессиональный праздник отмечают работники и ветераны государственной статистики. Примите наши искренние поздравления!

За каждым статистическим показателем, за каждой цифрой – ежедневный кропотливый труд. Результаты вашей слаженной работы создают основу для принятия оптимальных управленческих решений, помогают определить верный курс дальнейшего развития района и страны в целом. От точности, достоверности и полноты представленных вами материалов во многом зависит и качество жизни граждан.

Статистика не терпит недочетов. Это сфера компетентных и практичных людей. Благодаря профессиональному уровню и ответственности работников отдела статистики района органы местной власти получают необходимые данные о занятости населения, доходах, демографическом состоянии и многом другом.

В этот праздничный день желаем вам успехов в повседневных делах, оптимизма и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть ваши расчеты будут неизменно точными, а результаты – самыми лучшими.