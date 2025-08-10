Авиакомпания SCAT Airlines начала выполнение регулярных рейсов из Алматы в Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный аэропорт Минск.

В Национальном аэропорту Минск встретили первый рейс, которому традиционно дана водная арка.

Генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин приветствовал представителей авиакомпании SCAT, а также поздравил с открытием нового направления и расширением флота. Речь о приобретении воздушного судна типа Boeing 737 MAX 8, на котором сегодня был выполнен стартовый регулярный рейс в Минск.

Как пояснили в Национальном аэропорту Минск, полетная программа предусматривает рейсы дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Время полета по маршруту DV807 Алматы — Минск с 05.30 до 09.00, DV808 Минск — Алматы — с 10.00 до 17.05.