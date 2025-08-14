Специалисты государственного санитарного надзора Гомельской области выявили в продаже потенциально опасный для здоровья продукт — зеленый байховый чай «TESS STYLE» в пакетиках для разовой заварки. Об этом сообщили в Телеграм-канале ГомельОблСанЭпид.

Результаты лабораторных исследований

Как сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, лабораторные исследования показали превышение допустимых норм содержания плесневых грибов.

Производитель чая — российская компания «ОРИМИ».

О чем предупреждают медики

Медики предупреждают: плесневые грибы способны вызывать серьезные последствия для здоровья. Среди них — аллергические реакции, расстройства дыхательной системы и пищевые отравления.

Под изъятие попала партия чая с датой изготовления — февраль 2025 года. Срок годности — до января 2028-го.

Продукт уже начали изымать из торговых сетей. Специалисты настоятельно рекомендуют покупателям проверять упаковки и при наличии товара из данной партии — не использовать его в пищу.

Госсаннадзор продолжает мониторинг и просит граждан сообщать о фактах обнаружения чая на полках магазинов.

mlyn.by