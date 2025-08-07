Как Беларусь развивает сотрудничество с Кубой, рассказал в интервью телеканалу «Первый информационный» Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Куба Виталий Борчук, сообщает БЕЛТА.

По его словам, одно из основных направлений сотрудничества с Кубой — продовольственная безопасность, поставка продуктов питания. «Половину экспорта составляют сухое обезжиренное цельное молоко. Нашу продукцию знают, ценят. По соотношению цена-качество мы сегодня занимаем очень хорошую нишу и будем ее дальше развивать. Также развиваем сотрудничество в области фармацевтики. Причем оно взаимное, двустороннее. Создан ряд совместных проектов, развиваются предприятия. Беларусь закупает лучшие кубинские препараты. Кубинская сторона зарегистрировала более 50 лекарственных средств, и мы готовим к исполнению ряд контрактов. Также планируется сотрудничать с целью развития машиностроительной отрасли Кубы и повышения уровня оснащенности страны основными комплектующими средствами, запасными частями для ремонтных предприятий. Мы заходим на этот рынок не только с продуктом, но и с технологией», — сделал акцент Виталий Борчук.

Посол отметил, что в конце апреля на Кубе прошла международная выставка-ярмарка «Здоровье для всех», где Беларусь была широко представлена предприятиями холдинга «Белфармпром», «Академфарм» НАН. «Налажено тесное взаимодействие регулирующих и сертифицирующих органов. В двадцатых числах июля я имел честь присутствовать на первой упаковке нового совместного препарата на территории Кубы, который полностью сертифицирован, освоен. Сегодня он признается в стране, и это дает возможность работать с ним на внутреннем рынке Кубы. Также он имеет потенциал для поставок в страны и регионы, признающие кубинский сертификат. Как только мы получим долгосрочные контракты, препарат будет запущен в серию», — поделился планами он.

Совместно с кубинской стороной организована сборка тракторов в регионе Ольгин. Первая партия была собрана в конце прошлого года, вторая — в начале этого года. «Еще ожидается большая партия поставки на Кубу именно тракторокомплектов. Стране это очень нравится. Это новые рабочие места, перспектива постепенной локализации. Кроме того, «Бобруйскагромаш», «АМКОДОР» рассматривают возможность и ведут прямые переговоры по организации сборочных производств техники на Кубе», — рассказал Виталий Борчук.

«Было время, когда мы поставляли много пассажирской техники. Сейчас в разработке конкурсное предложение на закупку грузовой, самосвальной техники: контейнеровозов, водовозов», — добавил он.

Посол обратил внимание, что активно развивается горнодобывающая отрасль Кубы. «Эта страна — один из мировых лидеров в области добычи никеля. Мы провели ряд встреч, переговоров, Кубу посещали представители ОАО «БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». В свое время они поставляли продукцию на Кубу. К сожалению, 15 лет назад мы потеряли этот рынок. Восстановление всегда более болезненный процесс, но мы уже предприняли первые шаги и продолжим сейчас активно развивать эту тему на новых и более гибких условиях. Будем предлагать различные варианты сотрудничества: аутсорсинг, лизинговые схемы поставок, создание, возможно, совместных производств, — отметил Виталий Борчук. — Беларусь предварительно договорилась с кубинскими партнерами вести переговоры о возможности совместных разработок с дружественными странами новых месторождений никеля. Под них будет организована поставка наших технологий перевозки, техники, формирование сервисных ремонтных баз с возможностью изготовления различных узлов и агрегатов на местах».