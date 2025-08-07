Почти 20% совершенных подростками преступлений произошли в Интернете или с использованием компьютерных технологий. Об этом на пресс-конференции рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних УП ГУОПП МВД Роман Бардеев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Почти 20% всех преступлений, совершенных подростками, произошли в Сети или с использованием компьютерных технологий. Детская преступность перетекает с улицы в Интернет», — отметил Роман Бардеев.

Родители должны знать, чем занимается их ребенок в Интернете. При этом не должно быть тотального контроля, так как несовершеннолетний может замкнуться в себе и пытаться избегать такого надзора. «В данном случае хорошим подспорьем для обеспечения безопасности ребенка могут стать программы родительского контроля. Данные приложения ограничивают те или иные функции гаджета. Таким образом можно отгородить ребенка от неблагоприятных сайтов, длительного пребывания в Интернете или играх, а также не допустить его ознакомления с нежелательным контентом», — подчеркнул старший инспектор.

Он также отметил, что 50% мошенничеств совершается в виртуальном пространстве. Как правило, такие преступления происходят на торговых онлайн-площадках или в соцсетях, где публикуются объявления о продаже товаров по заниженным ценам. Обязательным условием в таком случае становится внесение предоплаты или задатка. Зачастую после перечисления денег покупатель остается ни с чем, а продавец перестает выходить на связь и удаляет свои аккаунты.

Самое распространенное киберпреступление, совершаемое подростками, — хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Как правило, подростки создают фишинговую ссылку, с помощью которой получают сведения о реквизитах банковской карты человека. После этого при помощи специальных программ несовершеннолетние похищают с карты деньги. Одними из самых часто совершаемых подростками преступлений в Сети являются заведомо ложное сообщение об опасности и вымогательство.

В летний период возрастает вероятность вовлечения детей в совершение противоправных деяний. Поэтому максимальные усилия сотрудников ОВД совместно с Министерством образования в этот период направлены на организацию занятости детей, повышение уровня их цифровой грамотности и проведение различных профилактических мероприятий в оздоровительных и пришкольных лагерях. Кроме того, МВД во взаимодействии с заинтересованными органами на постоянной основе принимает превентивные меры по предупреждению киберпреступлений. Проводятся разъяснительные беседы в учреждениях образования, трудовых коллективах, в СМИ и интернете размещается тематическая информация. Дважды в год проводятся масштабные республиканские профилактические акции, одна из которых была реализована перед каникулами. Также правоохранители организуют творческие конкурсы, интерактивные акции и другие мероприятия по тематике кибербезопасности.

«Кроме профилактической работы МВД также принимает меры по блокировке сайтов и аккаунтов с неприемлемым контентом. Организовано круглосуточное взаимодействие с Национальным банком Республики Беларусь по обработке информации о несанкционированных платежных операциях, что позволяет оперативно принимать решения об их приостановлении. На законодательном уровне реализуются инициативы, направленные на урегулирование сделок с криптовалютой, квалификацию деяний, связанных с незаконным оборотом средств платежа», — отметил Роман Бардеев. Благодаря принятым мерам, наблюдается снижение числа киберпреступлений, совершенных подростками.-0-