Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с санитарными и ветеринарными службами выявлены грубейшие нарушения законодательства в работе частного мясопереработчика.

Установлено, что в мясоперерабатывающем цеху использовалось сырье без необходимого заключения ветврача и сопроводительных документов, не соблюдались условия хранения готовой продукции (охлажденная продукция хранилась при +120С вместо 4±20С), нарушался режим санобработки инвентаря, находились в ненадлежащем состоянии производственные и бытовые помещения, нарушались ветеринарно-санитарные правила (не обеспечивалась идентификация и прослеживаемость сырья и готовой продукции, допускалось совместное хранение некачественной мясной продукции с доброкачественной).

По результатах мониторинга Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия работа мясоперерабатывающего цеха приостановлена.

