В Беларуси сегодня стартовал правовой проект «Будь ВПраве», сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Инициативу реализуют Министерство юстиции Республики Беларусь, БРСМ, совет молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Белорусская нотариальная палата.

«Проект долгосрочный и предполагает проведение во всех регионах страны мероприятий просветительского формата. Открытые встречи и бесплатные правовые консультации для укрепления правовой осведомленности позволят молодежи принимать правильные и осознанные решения в своей повседневной жизни. Также запланированы онлайн-стримы с представителями юридического сообщества, где молодежь сможет задавать вопросы в реальном времени и получать на них ответы. На диалоговых площадках для обсуждения актуальных правовых вопросов будут рассмотрены темы прав потребителей, трудовых, семейных правоотношений, вопросы административной ответственности. Первая такая площадка станет презентационной, будет посвящена теме гарантий и льгот для молодых специалистов и пройдет во всех областных центрах 20 августа», — рассказали организаторы.

Для большего охвата создан специальный телеграм-канал «#БудьВПраве», на котором будут публиковаться не только новости проекта, но и видеоролики, где эксперты проекта в простой и доступной форме разъяснят часто встречающиеся у молодежи правовые вопросы.

Особенность инициативы — формат «молодежь для молодежи». «В рамках мероприятий участники смогут не только получать информацию, но и обсуждать ее с ровесниками — экспертами в своей профессиональной сфере: молодыми юристами, адвокатами, нотариусами и общественными активистами», — дополнили организаторы.

Проект реализуется с целью привлечения внимания к правовым вопросам, повышения правовой культуры и правосознания молодежи.