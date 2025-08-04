Интернет открыл множество возможностей для заработка, но вместе с тем стал удобной площадкой для мошенников, которые не прочь нажиться на желании людей найти работу. Одна из распространенных схем обмана, с которой могут столкнуться соискатели, связана с использованием облачных сервисов, таких как iCloud. В милиции рассказали, как действуют злоумышленники.



Представьте, что вы находите привлекательную вакансию с высокой зарплатой и интересными задачами. Откликаетесь — и получаете ответ. Всё выглядит вполне правдоподобно: работодатель предлагает выполнить тестовое задание или пройти собеседование для оценки навыков. Но дальше начинается самое интересное, говорит заместитель начальника Советского РУВД Минска — начальник криминальной милиции Михаил Гаврук:

— Мошенники могут предложить перейти на другой аккаунт iCloud якобы для более удобного обмена информацией, отправки документов или для получения доступа к рабочим материалам. Они могут убеждать, что это стандартная процедура или что это необходимо для безопасности данных. В итоге, как только жертва переходит на предложенный аккаунт iCloud и вводит свои данные, злоумышленники получают доступ к ее устройству. Затем аферисты блокируют телефон, привязав его к своему аккаунту, а после сообщают, что готовы вернуть доступ за определенную сумму.

На такую уловку недавно попались двое минчан. 30-летний мужчина нашел в интернете вакансию специалиста по найму персонала и оставил заявку. С ним связались и провели онлайн-собеседование, по результатам которого сообщили о готовности принять на работу. Однако для доступа к базам данных компании минчанину предложили сменить ICloud и отправили логин и пароль, после ввода которых гаджет оказался заблокированным. В другом случае 23-летняя девушка в социальной сети нашла вакансию тестировщика мобильных приложений. В процессе диалога потенциальный работодатель предложил ей пройти стажировку. Следуя указаниям собеседника, девушка вышла из своего аккаунта и перешла в чужой, после чего ее устройство заблокировали. В обоих случаев с минчан вымогали более 900 рублей.

Правоохранитель советует быть внимательными и осторожными при поиске работы в интернете и дал несколько советов, как обезопасить себя от аферистов:

— Для поиска работы используйте проверенные сайты и платформы. Если работодатель настаивает на использовании других облачных сервисов или предоставлении доступа к вашему устройству, это явный признак мошенничества. Перед тем, как доверять кому-либо свои данные, поищите информацию о компании или работодателе в интернете. Никогда не вводите на своем устройстве чужие данные Apple ID или iCloud — это может привести к полной потере доступа к вашему гаджету. Загружайте приложения только из официальных источников, не отключайте Face ID или Touch ID по просьбе посторонних.

Источник: sb.by