Сотрудники органов внутренних дел продолжают работу по контролю за проведением уборочной кампании. Их основная задача — предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности предприятий АПК, сообщили sb.by в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«В июле текущего года выявлено 67 преступлений. В основном это хищения горюче-смазочных материалов, комплектующих и запасных частей к сельхозтехнике», — говорится в сообщении.

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома в Шкловском районе пресекли преступную деятельность заведующего ремонтной мастерской и водителя сельскохозяйственной организации, которые похитили автозапчасти и моторное масло на общую сумму более 10 тысяч рублей.

По материалам Калинковичского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении тракториста хозяйства, который на системной основе воровал дизельное топливо.

К административной ответственности привлечено 143 лица. Выявлено 86 случаев незаконного обращения ГСМ, изъято свыше 8 тонн топлива. Установлено 24 факта управления транспортом водителями агропредприятий в состоянии опьянения.

По результатам проверок сохранности имущества мобильными группами внесено свыше 650 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, более 100 касаются разукомплектования техники.

«Сектор АПК находится под пристальным контролем милиции. Всем фактам противоправной деятельности дается принципиальная оценка. Комплекс проверочных мероприятий продолжается», — добавили в Министерстве внутренних дел.