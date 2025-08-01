Председатель райисполкома Валентин Ундруль и заместитель председателя Артем Гришай посетили ООО «Марго и К» и ООО «Демеза».

Директор ООО «Марго и К» Карэн Левонян проинформировал, что предприятие занимается изготовлением сдобных, хлебобулочных и кондитерских изделий (булочек с различными начинками, лавашей). При этом используется только высококачественное сырье. В Уваровичах находится производственный цех, количество занятых в нем – порядка 20 человек. Работа организована в две смены. Спрос на продукцию высокий: в день ее изготавливают примерно 15 т (с учетом производства в Гомеле), и она успешно реализуется в магазинах крупных торговых сетей по всей республике. Работники получают достойную заработную плату.

Директор провел руководство района по цеху, ознакомил с технологическим процессом. Валентин Ундруль отметил, что выпускаемая «Марго и К» продукция давно полюбилась жителям не только Будакошелевщины, но и других регионов Беларуси.

Основанное в 2019 году, ООО «Демеза» специализируется на оказании сельскохозяйственных услуг и продаже готовой продукции. По словам помощника директора Сергея Бабарико, предприятие активно работает с сельхозорганизациями Буда-Кошелевского, Ветковского и других районов. Он ознакомил с помещениями административного здания, находящейся на мехдворе техникой, которую можно арендовать (опрыскивателями, тракторами, кормоуборочным комбайном и другими агрегатами). А также отметил, что на предприятии сегодня трудятся около 50 человек. Валентин Ундруль положительно отозвался о работе ООО «Демеза» и пожелал удачи коллективу в реализации намеченных планов.