Экскурсия инициирована председателем районного Совета депутатов Сергеем Халдаем. Время выбрано не случайно: мероприятие совпало с периодом блистательной стратегической наступательной операция советских войск «Багратион» против немецкой группы армий «Центр», проходившей с 23 июня по 29 августа 1944 года. В ходе этой операции советские войска нанесли тяжелые поражения противнику и освободили Беларусь.

Гомельский областной музей военной славы – это дань памяти ратным подвигам многих поколений защитников своей земли. В восьми экспозиционных залах размещены предметы, отражающие военную историю Гомельщины с древнейших времен до наших дней.

В ходе мероприятия экскурсовод рассказал о героическом прошлом Гомельщины и, в частности, г. Гомеля. Участники мероприятия не только прониклись духом того времени и узнали для себя что-то новое, но и смогли прикоснуться к истории 80-летней давности.

Полученная информация будет использована в дальнейшем при встречах с населением, детскими коллективами для формирования правильной жизненной и гражданской позиции.