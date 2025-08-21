Лидер партии рассказала о задачах и перспективах развития партийного строительства как на республиканском уровне, так и в регионах. Участники мероприятия обсудили вопросы реализации проектов, вовлечения молодежи в партийное движение, межпартийную дипломатию и международное сотрудничество.

«Основная задача политической партии — управление. Поэтому мы должны ссодействовать развитию регионов, способствуя повышению уровня жизни наших граждан, развивая реальный сектор экономики», – отметила Ольга Чемоданова.

Завершили встречу вручением партийных билетов новым членам и благодарственных писем активистам.

Гомельщина официально