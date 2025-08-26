Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич сегодня работала на территории Узовского сельсовета. Сопровождал сенатора председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Визит начался с посещения Узовской амбулатории врача общей практики. Екатерина Анатольевна ознакомилась с оснащением АВОП оборудованием и мебелью, пообщалась с медицинским персоналом и пациентами. Особое внимание уделила качеству оказываемой медицинской помощи. С главным врачом Буда-Кошелевской ЦРБ Станиславом Крылатовым сенатор обсудила вопрос обеспеченности населения медицинской помощью.

В сельисполкоме Екатерина Зенкевич провела прием граждан и «прямую линию». Вопросы, с которыми пришли жители населенных пунктов к главе депутатского корпуса, касались водоснабжения и ремонта жилья. Так, жительницы ул. Островского д. Уза попросили оказать помощь в подключении их домов к центральному водоснабжению. Женщины с п. Красное Знамя обратились к сенатору по вопросу капитального ремонта многоквартирного жилого дома по ул. Молодежной. Сельчанки не согласны с тем объемом работ, который был определен ранее. Подводя итоги приема, Екатерина Анатольевна отметила, что все поступившие вопросы требуют дополнительного рассмотрения. Председатель областного Совета депутатов поручила ответственным службам еще раз выехать на места для встречи с жильцами, предоставить расчеты по затратам для решения сложившихся проблем, в случае необходимости предложить обратившимся альтернативные варианты. «Все вопросы, с которыми приходят люди, важные. Главная цель проводимых приемов – услышать человека и помочь ему. Возможно, надо внести изменения в законодательство, возможно – точечную помощь человеку оказать. А может, и просто с человеком нужно поговорить и разъяснить ту или иную ситуацию. Неважных вопросов для нас, народных избранников, нет и быть не может», – обозначила сенатор.



Затем Екатерина Зенкевич встретилась с идеологическим активом и депутатским корпусом сельсовета, где акцентировала внимание на важности взаимодействия народных избранников с населением в формате диалога. Именно встречи позволяют услышать каждого жителя, дают возможность людям обратиться к представителям органов власти со своими проблемами и вопросами. Также Екатерина Анатольевна обозначила основные направления деятельности депутатов на местах.

Кроме того, сенатор оценила ход подготовки Узовской школы к новому учебному году. В рамках ежегодной акции «Собери портфель первокласснику» она вручила рюкзак и набор школьных принадлежностей, а также сладости будущей первокласснице Ангелине Титорович, которая с 1 сентября пополнит ряды учащихся школы. У Виктора и Ангелины Титорович шестеро детей, трое из них школьного возраста. Екатерина Анатольевна поздравила Ангелину и ее родителей с началом нового этапа в жизни и пожелала, чтобы учеба всегда была в радость. Она отметила, что первое сентября – всегда торжественный и волнующий праздник как для первоклассников, так и для их родителей. Депутатский корпус ежегодно одним из первых принимает активное участие в акции, приобретая школьные принадлежности за свои собственные средства.

В Узовском сельсовете, как и в районе в целом, ведется постоянная работа по обеспечению комфортного проживания населения. На этом, подводя итоги визита, сделала особый акцент Екатерина Зенкевич. «Важно, чтобы в каждом населенном пункте, будь то большой город или маленькая деревня, были созданы достойные условия для жизни людей. И в школе, и в амбулатории общей практики созданы все необходимые для работы условия. Радует, что на местах трудятся не только опытные специалисты, но и молодежь, – подчеркнула сенатор. – Нам, белорусам, есть чем гордиться. Мы живем в социально ориентированном государстве, где человек – в центре внимания. Об этом мы должны рассказывать людям, но в то же время и слышать, что их волнует. Сегодня народные избранники должны планировать как можно больше выездных мероприятий, потому что именно на местах можно увидеть проблемы граждан».