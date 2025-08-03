Железные дороги всегда имели особое значение для нашей страны. От их надежной и бесперебойной работы напрямую зависит устойчивый рост экономики, развитие промышленности и укрепление транспортной системы государства.

Особую роль в этом играет Гомельское отделение Белорусской железной дороги. Здесь трудятся настоящие профессионалы, проходят крупнейшие потоки грузов, ежедневно тысячи пассажиров получают качественный и безопасный сервис, говорится в поздравлении:

«В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за вашу преданность делу, профессионализм и трудолюбие. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Гомельской области и всей Беларуси!».