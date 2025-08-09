«Рад, что наши совместные проекты воплощаются в жизнь, и мы работаем в соответствии с достигнутыми договоренностями. Взаимоотношения динамично развиваются, товарооборот растет. Мы постарались организовать встречу так, чтобы вы смогли увидеть как можно больше, и обе стороны нашли точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества».

Руководители регионов обсудили партнерство в сельском хозяйстве, промышленности, туризме и образовании, робототехнике. Говорили также о взаимодействии малого и среднего бизнеса. Есть перспективы в стекольной и автомобильной промышленности, увеличении импорта и экспорта продуктов питания.

«Мы заинтересованы в комплексном сотрудничестве. Видим, с каким интересом с нами работает белорусская сторона. Надеюсь, это даст возможность завязать новые связи и усилить экономическое взаимодействие на пользу обеим сторонам», – подчеркнул Алексей Текслер.

Гомельщина официально