Часть объектов будет введена в нынешнем году, часть – в следующем. Строители работают на всех площадках в усиленном режиме, возведение проходит в соответствии с графиком. Кроме того, некоторые виды работ выполняют силами ремонтных бригад хозяйств.

Губернатор поручил руководителям хозяйств, где появятся новые МТК, заранее продумывать вопрос комплектования:

«Вы должны конкретно понимать, как будут заполняться животными построенные комплексы. Если скот будет приобретаться у других хозяйств, этим нужно заниматься уже сейчас».

Участие в совещании принимает помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

Гомельщина официально