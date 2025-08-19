Председатель облисполкома Иван Крупко посетил филиал «Калинковичский молочный комбинат» Рогачевского МКК, где ознакомился с линией взвешивания, смешивания и дозирования сухих сыпучих смесей на основе сухого молока, а также линией по производству молочных конфет.

Оборудование работает в тестовом режиме, его установили совместно с партнерами из Китая. Поставщик осуществил монтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала. Запустить линии в полномасштабном формате планируют уже осенью.

Ожидается, что основным покупателем станет как раз КНР. С руководством предприятия губернатор обсудил вопросы поставок продукции филиалов МКК. Только из Калинковичей она отправляется в 41 страну мира.

Губернатору также презентовали фудтрак, который реализует продукцию, произведенную на предприятии: мороженое, кофе и какао с добавлением сухого молока, а также местную выпечку. Планируется, что такой продуктовый вагончик появится и в других точках области.

Гомельщина официально