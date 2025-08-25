Одна из главных тем повестки — межрегиональное сотрудничество.

Иван Крупко отметил, что Гомельщина высоко ценит партнерские отношения и дружбу с КНР, а особое внимание уделяет взаимодействию с китайскими провинциями:

«Экономические и гуманитарные связи развиваются в духе «Всепогодного и всестороннего стратегического партнерства и железного братства», объявленного лидерами наших стран. Основой взаимовыгодного сотрудничества является развитие межрегиональных связей. Мы открыты к сотрудничеству и будем рады установить побратимские отношения с провинцией Цзилинь».

Гомельщина официально