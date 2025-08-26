На повестке – развитие торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между регионами.

«Нас интересует сотрудничество по всем направлениям, готовы приобретать в Гомельской области целлюлозу, сухое молоко, рапсовое масло, химические удобрения. Предлагаем также партнерство в студенческой среде, культурные и спортивные обмены», – отметил Ли Фушэн.

Кроме того, коллеги из Китая предложили подписать соглашение о заключении побратимских связей с одним из городов Гомельщины.

В свою очередь Иван Крупко подтвердил готовность содействовать в урегулировании всех вопросов, связанных с укреплением сотрудничества.

