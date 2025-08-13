Спектр вопросов, с которыми пришли жители к главе района, был разноплановый. Сельчанин из д. Гавли попросил оказать содействие в ремонте подъездной дороги к населенному пункту. В результате того, что по ней ездит тяжелая сельскохозяйственная техника, на отдельных участках образовалась скученность камней крупной фракции. Мужчина каждый день ездит на работу в другой населенный пункт на своем легковом автомобиле, и плохое качество дороги вынуждает часто производить ремонт машины.

Как пояснил директор ДРСУ-184 Алексей Авдашков, работы на данном участке по поддержанию дороги в надлежащем состоянии проводятся на регулярной основе. В планах организации крупную фракцию стянуть и укрепить дорогу, также в период проведения регламентных работ будет произведена подсыпка участка более мелкой фракцией. Асфальтирование дороги в ближайшие годы не запланировано.

Жители п. Красное Знамя, проживающие по ул. Молодежной в д. №5, обратились к председателю райисполкома по вопросу включения в перечень работ по капитальному ремонту дома утепления и оштукатуривания стен. Пожаловались они и на то, что стены в угловых квартирах имеют трещины, во время дождя бывают затекания.

В данный момент в рамках капитального ремонта в доме ведутся кровельные работы. Также будет выполнен ремонт козырьков, замена общедомовых сетей холодного водоснабжения, канализации, газоснабжения, электрической сети в помещениях общего пользования, магистральных трубопроводов системы отопления по существующей схеме, ремонт теплового и водомерного узлов, отмостки, входных групп. На стадии проектирования специалистами было проведено обследование дома. Согласно заключению, коэффициент утепления стен соответствует норме. Поэтому утепление и оштукатуривание стен жилого дома на основании Указа «О повышении энергоэффективности многоквартирных домов» №327 от 04.09.2019 г. могут быть произведены только при долевом участии граждан. Для проведения энергоэффективных мероприятий требуется заинтересованность более 2/3 владельцев помещения в доме. Возмещают затраты собственники по завершению работ, при этом размер возмещения определяется пропорционально доле каждого собственника в общей площади помещений.

По поручению главы района, ответственными службами будут произведены расчеты стоимости услуг, проведено собрание граждан, на котором жителям предложат несколько вариантов утепления и оштукатуривания уличных стен.

Горожанин из мкн. Восточный акцентировал внимание председателя райисполкома на проблеме качества подачи горячей воды в жилые дома в отопительный период. Пожаловался он и на то, что водители не соблюдают скоростной режим во время езды по улице С. Пономарева и попросил установить неровности. Валентин Ундруль поручил сотрудникам РОВД провести обследование данной улицы с целью вынесения решения о целесообразности установки на ней спящих полицейских.

Ряд вопросов был разъяснен обратившимся в ходе приема. В частности, пояснена проблема досрочного прекращения трудовых отношений с нанимателем согласно законодательству, предоставления земельного участка для ЛПХ в д. Александровка.