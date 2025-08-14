В поездке главу района сопровождал заместитель председателя райисполкома Артем Гришай. Член совета директоров ООО «Вахавяк Плюс» Азамат Борсов ознакомил руководство района с состоянием дел на откормочных площадках и перспективами развития предприятия.





В 2020 году ООО «Вахавяк Плюс» предприняло шаги для развития собственной сырьевой базы и на площадях бывшего животноводческого комплекса в д. Бацунь начало реализацию инвестпроекта «Откорм молодняка КРС на мясо». Буда-Кошелевский райисполком предоставил в постоянное пользование для ведения товарного сельского хозяйства земельный участок общей площадью более 300 га.

На сегодняшний день в каждом переданном строении проведены ремонтные работы. Часть сараев предназначена для беспривязного содержания животных. Поголовье КРС насчитывает порядка 400 голов. Кроме крупного рогатого скота на откормочных площадках занимаются разведением овец. В одном из помещений разместилась конюшня для лошадей. Скот содержится в свободном выпасе. Предпочтение отдается мясным пародам. Для заготовки и хранения кормов подготовлены силосные ямы. Территория оборудована видеонаблюдением. В бывшем Доме животновода созданы необходимые условия для работы и отдыха работников: отдельное помещение для приема пищи, санузлы, душевые, установлена стиральная машина, есть даже сауна.

Неотъемлемой частью договора является создание новых рабочих мест. Сегодня здесь работают как постоянные работники, так и сезонные, по договору найма. Основной принцип работы – добросовестное отношение к делу и дисциплина. К слову, у здешних работников достойная зарплата. Есть в хозяйстве и своя ветеринарная служба: животные проходят обязательный профилактический осмотр и необходимое лечение, вакцинируются.

Выделенные земли засеваются зерновыми культурами и травами для откорма скота. Выращенный скот поставляется в убойный цех предприятия для производства мясных полуфабрикатов.

Как отмечает Азамат Борсов, в перспективе – строительство гаража для ремонта техники, расширение производства и увеличение поголовья. С целью реализации инвестиционного проекта «Организация производства по откорму КРС и создания рабочих мест в Буда-Кошелевском районе» в Александровке выделено здание бывшей фермы. В настоящий момент на объекте ведутся ремонтные работы.

Азамат Борсов – уроженец Карачаево-Черкесии, с детства приучен к сельскому труду. Несмотря на то, что у него нет специального образования образования (он педагог, детский тренер по вольной борьбе), создается ощущение, что здесь не просто производство, а некое подобие домашнего хозяйства. Во всем чувствуется хозяйский подход, и трудится Азамат наравне со своими подчиненными.