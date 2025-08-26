Вручая новый рюкзак со школьными принадлежностями Алене Курицкой в рамках республиканской акции «Собери портфель первокласснику», глава района пожелал будущей ученице и ее старшему брату, третьекласснику Денису, интересной и познавательной школьной жизни, хороших отметок, верных друзей и уверенно идти к своей цели.

К поздравлениям присоединился председатель районного отделения партии «Белая Русь», заместитель председателя районного Совета депутатов Артем Гришай, передав ребятам школьные принадлежности и сладости.

Председатель райисполкома не только выполнил приятную миссию и поздравил ребят, но и ознакомился с историей учреждения образования и организацией учебно-воспитательного процесса. В свою очередь, директор школы Александр Концевенко доложил о готовности учреждения образования к новому учебному году, основных направлениях деятельности, реализуемых проектах.

Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию детей и молодежи. Педагог Клара Климова провела для руководства экскурсию по музейной комнате.

Высоко оценив проводимую в школе работу по сбору, обработке, хранению информации из истории края, Валентин Ундруль оставил запись в книге для почетных гостей со словами благодарности за работу по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.