Жители г. Гомеля обратились к главе района по вопросу водоснабжения н.п. Лозов. Вода поступает из водонапорной башни, которая находится на балансе ОАО «Николаевка», линии водоснабжения изношены, часто бывают порывы. В данный момент люди пользуются колонками, которые находятся на улице. Но башню планируют ликвидировать. Также горожане просили подремонтировать дорогу по ул. Фестивальной. Валентин Ундруль поручил ответственным службам выработать предложения по обеспечению водоснабжения граждан. Руководству ОАО «Николаевка» необходимо провести инвентаризацию и заключить договора с гражданами на водоснабжение, до момента решения проблемы поддерживать башню в исправном состоянии. Ремонтом уличной дороги займется ДРСУ-184.

Один из членов садового товарищества «Василек» пожаловался на неудовлетворительную работу председателя их товарищества. В частности женщину не устраивает, что не проводится обкос пустующих земельных участков. Также на территории товарищества разрастается золотарник, с которым, по ее мнению, никто не борется. Валентин Удруль, пояснил, что решение обозначенных проблемных вопросов должно приниматься на общем собрании членов товарищества. Ввиду того, что граждане не могут придти к обоюдному решению, глава района поручил заинтересованным службам в ближайшее время внести предложения председателю товарищества по решению сложившейся ситуации.

Жительница г.п. Уваровичи пришла на прием с проблемой трудоустройства. Варианты трудовой занятости были предложены ей в ходе приема.

Все обозначенные вопросы взяты председателем райисполкома на личный контроль.