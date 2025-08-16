Работы по наведению порядка и благоустройству территорий в Коммунаре проходят на подведомственных территориях и местах общего пользования. Одним из таких является «Тропа здоровья», пользующаяся популярностью у жителей разных возрастов.

В субботнике наряду с представителями трудовых коллективов активное участие принимает депутатский корпус района во главе с председателем районного Совета депутатов Сергеем Халдаем.

Обкос территории, обрезка деревьев и кустарников, сбор мусора, чистка плитки, дорожек – широкий фронт работ выполняют сегодня участники субботника. Примечательно, что среди них –школьники и молодежь.