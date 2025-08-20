Глава депутатского корпуса района, депутат районного Совета депутатов по Широковскому избирательному округу №32 Сергей Халдай в рамках республиканской акции «Собери портфель первокласснику» поздравил ребят с приближающимся знаковым событием в их жизни и вручил портфели со школьными принадлежностями.

Сергей Анатольевич пожелал будущим первоклассникам успехов в учебе, отличных отметок и подчеркнул, что нужно хорошо учиться, быть упорными в достижении поставленных целей, послушными и терпеливыми.

Михаил Привалов – один из 14 первоклассников, для которых на торжественной линейке в Широковской школе в День знаний прозвенит первый школьный звонок. Мальчик растет в многодетной семье, в которой воспитываются 8 детей. Увлекается футболом, помогает родителям по хозяйству, в будущем мечтает стать хлеборобом и сесть за штурвал комбайна.

Александра Осипцова – будущая первоклассница средней школы №1 райцентра. Девочка увлекается изготовлением различных поделок, поет, танцует, занимается акробатикой, но уже ждет не дождется, когда сядет за парту. В дружной семье Осипцовых воспитываются трое дочерей: Александра, Евгения и Валерия.