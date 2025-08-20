Совместное заявление Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Ирана Масуда Пезешкиана об углубленном развитии отношений между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран подписано по итогам переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь и Иран условились заключить договор о стратегическом сотрудничестве
Президент Ирана посещает Беларусь 19-20 августа, и основным пунктом его программы стали переговоры с главой белорусского государства в узком и широком составах.
- Нет никаких секретов. Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Ираном по широкому спектру направлений
- Лукашенко: Беларусь и Иран стремятся превратить любые вызовы в новые возможности
- Лукашенко о развитии сотрудничества с Ираном: нужно не просто идти вперед, а бежать
Александр Лукашенко на переговорах подчеркнул готовность Беларуси сотрудничать с Ираном по всем направлениям — от поставок продовольствия до военно-технического сотрудничества.
