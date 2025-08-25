Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение для неработающих украинских беженцев. Об этом сообщают польские СМИ.

После начала специальной военной операции в Польшу приехали несколько миллионов украинских беженцев. Парламент страны принял закон, который предоставлял им ряд льгот, в частности бесплатное медицинское обеспечение, а также ряд социальных выплат, например так называемое ежемесячное пособие в размере 800 злотых. Данный закон имеет временный характер, его действие продлевается каждые полгода.

«Мы должны стремиться к социальной справедливости, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в представленном мне виде», — заявил глава польского государства. По его мнению, оно должно выплачиваться лишь работающим украинцам.

При этом Навроцкий заявил, что одновременно с наложением вето предложил свой законопроект. «Я одновременно предлагаю свой законопроект и предлагаю законодателям поработать над ним», — сказал он.

Президент Польши подчеркнул, что социальные пособия и бесплатная медицинская помощь, предусмотренные данным документом, будут доступны исключительно тем гражданам, которые официально трудоустроены в Польше и являются налогоплательщиками.