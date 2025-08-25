С 1 по 30 сентября пройдет прием заявок на участие в XIV Республиканском творческом радиоконкурсе «Маладыя таленты Беларусі». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Новый сезон проекта пройдет под знаком 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 100-летия Белорусского радиовещания. Заявить о себе в одном из самых престижных творческих состязаний смогут юные вокалисты и музыканты в возрасте от 10 до 18 лет.

В этом году организаторы предлагают конкурсантам продемонстрировать свое мастерство в 10 номинациях: «Эстрадный вокал. Солисты», «Эстрадные ансамбли», «Наследие. Солисты», «Наследие. Ансамбли», «Композиторское творчество», «Инструментальная музыка. Солисты. Духовые и ударные инструменты», «Инструментальная музыка. Солисты. Народные инструменты», «Инструментальная музыка. Солисты. Струнно-смычковые инструменты», «Инструментальная музыка. Солисты. Фортепиано», «Инструментальные ансамбли».

Традиционно, конкурс пройдет в три этапа и сохранит привычный комбинированный формат: дистанционный просмотр и прослушивание видеозаписей участников членами жюри и выступления конкурсантов в Большой студии Дома радио, в том числе в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Исключение — номинация «Композиторское творчество», которая на всех этапах пройдет в дистанционном формате.

Для участия в радиоконкурсе «Маладыя таленты Беларусі» нужно до 30 сентября включительно прислать заявку вместе с необходимыми документами, сопроводительным письмом и видеозаписью исполнения произведения по адресу: 220114, г. Минск, ул. Красная, д. 4, либо на электронный адрес: talentbelarus@gmail.com с пометкой «Маладыя таленты Беларусі — 2025».

В заявке необходимо указать всю конкурсную программу, которая должна включать одно произведение белорусского композитора или автора. Это условие является обязательным для всех номинаций.

Кроме того, на конкурсном видео в кадре должен быть виден логотип «100-летие Белорусского радио» (распечатанный, либо на экране планшета, телефона и др., но не вставленный с помощью видеомонтажа). Файл с логотипом «100-летие Белорусского радио» размещен на официальном сайте канала «Культура». Дополнительную информацию можно получить в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону +375 (29) 609-94-51.

Победителей проекта назовут в декабре 2025 года. Лауреаты получат дипломы и памятные призы, а также возможность услышать себя на FM-волнах. Радиоканал «Культура» будет освещать ход конкурса и знакомить слушателей с его участниками.

По итогам конкурса в эфир выйдет радиопрограмма «Маладыя таленты Беларусі», в которой прозвучат музыкальные произведения в исполнении победителей и обладателей специальных призов.

Проект «Маладыя таленты Беларусі» проводится Белтелерадиокомпанией с 2009 года. За все время в нем приняли участие около 5 тыс. исполнителей и коллективов. С 2013 года призеры конкурса регулярно становятся стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.