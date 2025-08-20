Ваш приусадебный участок дал хороший урожай овощей, фруктов и вы решили продать их излишки. Что для этого важно знать?

Граждане вправе торговать продукцией, выращенной на своих участках, только:

— на рынках;

— в местах, установленных местными исполнительными и распорядительными органами.

Перед тем как отправиться торговать, следует получить справку, подтверждающую, что реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь. Она необходима для освобождения от уплаты налогов за продажу продукции. Такое право распространяется и на близких родственников владельца участка: родителей, детей, братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков, супругов, а также опекунов и подопечных. Чтобы получить такую справку гражданин должен обратиться в службу «одно окно» местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения земельного участка. В заявлении необходимо указать:

— наименование исполкома;

— фамилию, имя, отчество (при его наличии), место жительства;

— просьбу выполнить административную процедуру и ее название: «Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства (близкие родственники другого супруга, в том числе умершего), опекуна, попечителя и подопечного, на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь и предоставленном ему и (или) таким лицам для строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого дома, зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, садоводства, дачного строительства, в виде служебного земельного надела»;

— местонахождение земельного участка;

— наименование, количество (объем) и вес продукции, предназначенной для продажи;

— перечень представляемых вместе с заявлением документов.

Вместе с заявлением надо предоставить:

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

— документ, подтверждающий право на земельный участок (при наличии);

— документ, подтверждающий родство, например, свидетельство о рождении. Такой документ нужен, если продукцию выращивали близкие родственники.

Справка выдается бесплатно. Максимальный срок осуществления административной процедуры — 5 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 15 дней.

Справка действительна до завершения реализации указанной продукции, но не более одного года со дня выдачи.

Подробнее о порядке обращения за осуществлением административных процедур можно ознакомиться на официальном сайте Буда-Кошелевского райисполкома в разделе Одно окно: https://buda—koshelevo.gov.by/ru или по тел. 8 (02336) 7-28-34. Служба «одно окно» Буда-Кошелевского райисполкома расположена по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина В.И., 7. Единый справочно-информационный номер по оказанию консультативной помощи по вопросам осуществления административных процедур — 142.