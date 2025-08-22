Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило, что через интернет-площадку «Озон» продаются некоторые виды продукции, не соответствующей требованиям законодательства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

В том числе там продавалась фруктовая пастила, которая признана Госстандартом опасной продукцией, мясная продукция, требующая особых условий хранения, и др. Владельцы интернет-площадки («ООО «ОЗОН Маркет Бел» и ООО «Интернет Решения») уведомлены о необходимости принятия мер по пресечению реализации таких товаров.

Ранее МАРТ было вынесено требование ООО «ОЗОН Маркет Бел» о запрете реализации косметической продукции. Также владельцы интернет-площадки «Озон» дважды были уведомлены МАРТ о необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства о торговле и защите прав потребителей в связи с доведением недостоверной информации о товаре и предложением к реализации алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива.

В первом полугодии 2025 года контрольные мероприятия проведены в отношении 124 интернет-магазинов. Нарушения требований законодательства установлены в 112, или 90,3%. Субъектам хозяйствования направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков).