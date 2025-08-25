Прокуратура Буда-Кошелевского района напоминает о необходимости разъяснения родителями и законными представителями правил дорожного движения несовершеннолетним и личным примером демонстрировать их соблюдение.

Обеспечение дорожной безопасности несовершеннолетних – одна из приоритетных задач родителей и законных представителей. В силу возраста, отсутствия устойчивых навыков безопасного поведения и неразвитого чувства самосохранения дети и подростки становятся участниками дорожно-транспортных происшествий значительно чаще, чем взрослые.

Обучение детей правилам дорожного движения с раннего возраста является важным аспектом, способствующим снижению количества аварий. Прокуратура Буда-Кошелевского района еще раз напоминает о необходимости разъяснения родителями и законными представителями правил дорожного движения и личным примером демонстрировать их соблюдение.