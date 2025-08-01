Птицей года — 2026 в Беларуси выбран черный аист, сообщили БЕЛТА в компании «Дикая природа».

Участники могли проголосовать до 30 июля включительно за одну из пяти птиц-кандидатов. С большим отрывом лидирует черный аист: он занял первое место на каждой из площадок голосования. Это редкая крупная перелетная лесная птица, включена в Красную книгу Беларуси. Кандидат был выдвинут научным сотрудником НПЦ НАН по биоресурсам, орнитологом Павлом Пакулем, который не один год с коллегами изучает полесскую популяцию загадочной птицы.

В рамках кампании «Птица года» в 2026 году будут готовиться просветительские и природоохранные акции, посвященные черному аисту.

Птица года в Беларуси выбирается ежегодно с 2000 года. Первым такое звание получил белый аист. В 2025-м птицей года является большой веретенник.

belta.by