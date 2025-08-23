«Благодаря накопленному опыту и внедрению современных передовых технологий статистика создает прочную основу для развития экономики и общества, формирует узнаваемый во всем мире образ суверенной Беларуси.

Ваши глубокие знания и профессионализм позволяют создавать качественную — всегда актуальную и востребованную — информацию».

Губернатор выразил уверенность, что статистики региона и впредь будут совершенствовать профессиональное мастерство, надежно стоять на страже государственных интересов.

Особые слова благодарности глава региона выразил ветеранам органов государственной статистики, всем тем, кто посвятил свою жизнь служению профессии, сберег и передал лучшие традиции.

