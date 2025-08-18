Несмотря на то, что в районе активно идет уборка зерновых культур, аграрии уже приступили к севу озимого рапса.

Среди включившихся в эту работу сельхозпредприятий – РУП «Белоруснефть-Особино», СУП «Морозовичи-Агро» и другие.

По данным на 18 августа, в «Белоруснефть-Особино» рапс посеян на 1846 га (68% от плана). В числе тех, кому доверили такое важное дело, – Александр Карпов. Он далеко не новичок в данной работе. Отец нередко брал его с собой на мехдвор, знакомил с сельскохозяйственной техникой. А в 17 лет, получив права в Буда-Кошелевском учебно-производственном комбинате, Александр и сам сел за руль трактора. Из всех видов сельхозработ механизатор в основном занимается севом. Вот и сегодня он вносит удобрения и сеет озимый рапс. Причем эти действия проводятся одновременно, что позволяет существенно сэкономить топливно-энергетические ресурсы.

В СУП «Морозовичи-Агро» за качественное проведение сева отвечают Александр Певень и Дмитрий Минеев. Первый культивирует землю, второй засевает ее рапсом. Оба имеют большой опыт и понимают, насколько важно оперативно внести в землю семена такой капризной культуры, как озимый рапс. Трудятся они с раннего утра и до позднего вечера. По словам главного агронома Екатерины Вишняковой, в день необходимо обрабатывать почву и засевать не менее 45-50 га.

– Надеемся, что установившаяся хорошая погода позволит нам справиться с поставленной задачей в положенные сроки, – отметила главный агроном.



Даниил СУРТА, фото автора