Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило рассказал в интервью БЕЛТА, как выполняются мероприятия Года благоустройства.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства осуществляется контроль за выполнением почти 30% (25 из 87) мероприятий республиканского плана мероприятий по проведению Года благоустройства, утвержденного постановлением Совета Министров от 18 февраля 2025 года №97.

«По итогам работы за первое полугодие 2025 года отмечается высокий уровень выполнения этих мероприятий. Наибольший процент выполнения отмечается в части устройства тротуаров и велосипедных дорожек, установке и ремонту малых архитектурных форм, ремонту спортивных и детских игровых площадок, обустройству контейнерных площадок для сбора отходов, — рассказал Геннадий Трубило. — С начала реализации мероприятий в благоустройстве территорий населенных пунктов приняли участие более 716 тыс. человек, в том числе в рамках проведения субботников — более 639 тыс. человек».

В этом году запланированы к реализации 89 проектов гражданских инициатив, в том числе по благоустройству парков, скверов, пляжей, устройству семейных маршрутов — 37 проектов, по благоустройству придомовых территорий с устройством детского и спортивного оборудования — 29 проектов, по благоустройству, реконструкции памятных знаков, памятников, скульптур, устройству памятных знаков — 10 проектов и 13 иных проектов (устройство усовершенствованного покрытия, фотогалерея, высадка сада и другое).

«В настоящее время реализовано 18 проектов гражданских инициатив. Наиболее перспективными являются гражданские инициативы, связанные с благоустройством мест отдыха, массово посещаемых гражданами», — подчеркнул министр.