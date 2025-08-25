В Буда-Кошелевскую районную организацию БОКК переданы канцелярские принадлежности, собранные директором ООО «БудВин МН» Татьяной Васильевой, а также неравнодушными работниками Буда-Кошелевской районной ветеринарной станции и Уваровичского социального пансионата «Луговой».

Принять участие в акции может каждый желающий.

Какая помощь нужна:

школьная одежда и вещи для осеннего сезона, обувь, школьные рюкзаки и сумки, канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, краски, кисточки, линейки, точилки, пластилин, альбомы, наборы цветной бумаги, стаканы-непроливайки для воды, пеналы и др.).

Вы можете передать все необходимое в Буда-Кошелевскую районную организацию Белорусского Красного Креста по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 14 (здание центральной почты, 2-й этаж, ежедневно с 8.30 до 10.30), предварительно звоните по телефону +375 (44) 589-37-94.