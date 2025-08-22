Лучших определят в семи номинациях.

Сегодня стартовала основная программа. Заместитель начальника главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Иван Царик отметил, что конкурс проводится ежегодно:

«Предварительно участники проходят районный и областные этапы, затем лучшие от каждой области получают шанс показать свое мастерство на республиканском уровне. Главная цель конкурса – популяризация этой профессии. Операторы по искусственному осеменению – фундамент всей сельскохозяйственной отрасли».

Гомельщина официально