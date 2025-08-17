Продолжительный период теплой, солнечной и сухой погоды подходит к концу. С воскресенья в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух с севера, и температуры заметно понизятся. Подробнее о том, что нас ждет с 18 по 24 августа, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.





Понедельник и вторник: немного дождей и первые туманы

В начале недели погоду будет формировать область высокого давления и влажные воздушные массы с Балтийского моря. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер — северо-западный, умеренный, при грозах — порывистый. Утром возможны туманы, влажность воздуха достигнет 90%. Ночные температуры от +6 до +12°C, днем — от +18 до +25°C по юго-западу страны.

Среда: переменная облачность и дожди

Во второй половине недели Беларусь посетит малоактивный атмосферный фронт с северо-запада Европы. Ожидается переменная облачность, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер западный, умеренный, влажность около 80%. Температура ночью — +9…+14°C, днем — +18…+24°C.

Четверг и пятница: активный циклон принесет дожди

С юго-запада к нам подойдет активный циклон, который принесет кратковременные дожди различной интенсивности. Ветер — северо-западный, умеренный, временами порывистый. Влажность воздуха — до 90%. Ночные температуры составят +7…+13°C, дневные — от +17°C на севере до +27°C на юге в четверг, и +14…+20°C в пятницу.

Выходные: неустойчивая и переменчивая погода

В субботу и воскресенье погода останется неустойчивой с локальными дождями и грозами. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью и утром ожидается туман с видимостью до полукилометра, влажность около 80%. Ночные температуры — +7…+14°C, днем — +15…+21°C в субботу и +15…+20°C в воскресенье.

mlyn.by