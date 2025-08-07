На Землю обрушится самая сильная за последние два месяца магнитная буря. Произойдет это в пятницу, 8 августа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Ранее, 5 августа, на Солнце произошла крупная вспышка уровня M4.4. По прогнозам ученых, она вызовет на Земле сильные геомагнитные последствия. Приход плазмы, как предполагается, произойдет завтра, 8 августа, около 7.00. В момент удара ожидается рост геомагнитного индекса Кр до значения 6. Это самое большое значение, начиная с 13 июня. Тогда, согласно данным ученых, в последний раз была зафиксирована буря такого уровня.

Такие бури считаются средними по мощности, но при этом они могут оказывать воздействие на энергетические системы и влияние на распространения радиоволн. Ухудшение геомагнитной обстановки будет происходить уже в ночью с четверга на пятницу, с 7 на 8 августа.

belta.by