Поздравить сельчан с праздником приехали председатель Морозовичского Совета депутатов, сельского исполнительного комитета Алла Братикова, депутат районного Совета депутатов по Морозовичскому избирательному округу Татьяна Титоренко, представители ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». По традиции на празднике наградили лучших работников аграрной отрасли, вручили благодарности от районного Совета депутатов и сельского исполнительного комитета сельчанам, поздравили юбиляров. Праздничную атмосферу создавали тематические локации, развлечения для детей, концерт в исполнении индивидуальных исполнителей и вокальный коллектив «Купава». Завершились гуляния дискотекой.

Поздравить жителей аг. Глазовка с юбилейной датой образования деревни приехал белый северный медведь