Тысячный рубеж перешагнул экипаж в составе Василия Малявко и Игоря Скакуна.



Прямо в поле аграрии принимали поздравления от руководства района, сельхозпредприятия, профсоюзных лидеров и коллег по работе.

Председатель райисполкома Валентин Ундруль поздравил комбайнеров с отличным результатом, пожелал не останавливаться на достигнутом и идти только вперед. Валентин Антонович вручил тысячникам дипломы районного исполнительного комитета и повязал ленты «Лидер жатвы-2025».

Директор предприятия Александр Хаврученко также направил хлеборобам слова признательности за добросовестный труд и вручил от предприятия, профсоюзной организации денежные сертификаты.