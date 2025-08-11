На 1 августа 2025 г. для многодетных семей открыто 147 858 депозитных счетов «Семейный капитал»:

82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США;

65,2 тыс. депозитных счетов на сумму 1,72 млрд. рублей.

По состоянию на 1 августа 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 97 220 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 78 673, на получение медицинских услуг – 10 655, на получение образования – 7 885, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Принято 94 225 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 20 017, Витебская – 9 116, Гомельская область – 15 011, Гродненская область – 11 210, Минская – 16 190, Могилевская – 9 520, г. Минск – 13 161.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.

mintrud.gov.by