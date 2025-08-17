Как добиться успеха в собственном бизнесе, о доверии к работникам и движении вперед рассказали супруги Александр и Алла Грищенко из г. Буда-Кошелево.

Лучшие среди субъектов малого бизнеса

О том, что ОДО «Агротехкомплект» поступательно развивается и идет в ногу со временем, наглядно говорят и его производственные показатели. По итогам прошлого года предприятие признано победителем районного социально-экономического соревнования в номинации «Лучшее предприятие малого бизнеса» и занесено на Доску почета. И это, по мнению директора Александра Грищенко, результат работы всего коллектива, состоящего из 51 человека.

За 25 лет своего существования ОДО «Агротехкомплект» (создано было в 2000 году с минимальным уставным фондом) превратилось в многопрофильное. Начинали с продажи запчастей для сельхозпредприятий, потом стали заниматься грузоперевозками, закупив машины для поставок молочной продукции в Российскую Федерацию. Учитывая снижение потребности в запчастях, переориентировались на транспортные услуги для предприятий. Грузовики сегодня задействованы на полях СУП «Морозовичи-Агро», на производственных объектах РУП «Белоруснефть-Особино», ДРСУ-184, ДЭУ-115 г. Чечерска. На сегодняшний день в автопарке числятся 12 самосвалов, 2 амкодора, кран. 5 рефрижераторов доставляют мясную продукцию в Российскую Федерацию.

Хорошие показатели демонстрирует цех по переработке древесины, его работу курирует Кирилл Грищенко. В текущем году выиграли тендер на 18 тыс. поддонов для РУП «Белоруснефть-Особино», изготавливают деревянные поддоны для ООО «Вахавяк Плюс», оказывают услуги населению по распиловке древесины.

Со временем в семейном бизнесе появились еще несколько объектов. Приобрели, отремонтировали и открыли магазин запчастей для личного транспорта, а также для транспорта предприятий.

И дизайнер, и организатор, и вдохновитель идей

Одним из последних приобретений стало кафе «Молодежное» в райцентре. Название решили оставить прежнее, так как оно на слуху у будакошелевцев. Но, как считают владельцы объекта, дело не в названии, а в новом подходе. Их главная задача – вкусно накормить и интересно организовать досуг для населения любого возраста.

Так сложилось, что предложение сына Кирилла купить на аукционе здание кафе совпало с давней мечтой Аллы Владимировны. Решение приобрести объект общественного питания и вдохнуть в него новую жизнь, было принято на семейном совете. И дело жизни Аллы Владимировны – быть педагогом и учить детей – органично переплелось с новым направлением. Пусть оно хлопотное, ответственное, порой не имеющее временных рамок, но, уверена Алла Грищенко, такое же любимое.

И если техническое состояние здания, оборудования, приобретение продуктов – поле ответственности сильной половины семьи Грищенко, то разработка меню, организация праздников, создание интерьера и оформление залов к торжеству, приглашение певцов и музыкантов, творческих коллективов, другие организационные вопросы – все это держится на плечах Аллы Владимировны. Поэтому Александр Грищенко благодарит супругу за помощь, поддержку и ее существенный вклад в семейное дело.

К слову, представители творческих профессий практически всегда откликаются на предложение выступить на мероприятии, так как, по их мнению, более благодарной и радушной публики, как в Буда-Кошелеве, больше нет.

От комплексного обеда до свадебного торжества

Корпоративы, юбилеи, детские праздники и дни рождения с приглашением аниматоров – далеко не полный перечень услуг в кафе «Молодежное». Свою нишу занимает питание посетителей. Кафе работает ежедневно до 16.00, а если есть желание поужинать, необходимо сделать предварительный заказ. Качество питания здесь ставится во главу угла. Неважно, по какому поводу готовятся блюда, будь то комплексный обед, семейный праздник или свадебное торжество, они должны быть приготовлены от души.

В последнее время в кафе перед самим торжеством стали организовывать фуршетные столы в фойе – красиво и вкусно. А обеды, в том числе и комплексные, можно заказать на вынос: повара и приготовят, и упакуют.

В людей нужно верить, и отдача не заставит себя долго ждать

Все эти виды услуг стали возможны благодаря сложившемуся коллективу, основной принцип работы которого – командный подход, доверие друг другу, качество.

«Каждого из работников, а это шесть поваров и два официанта, нужно было подобрать: и чтобы как человек был хороший, ладил с коллективом, уважительно относился к коллегам, посетителям, и чтобы умел готовить, сервировать, подавать (это касается официантов), выполнять пожелания и запросы клиентов, – отмечает Алла Грищенко и добавляет: – Наши повара не просто вкусно готовят, они научились красиво оформлять блюда, постоянно совершенствуясь. Я тоже вместе с ними учусь и стараюсь хвалить. А если и есть где-то недоработка, всегда поддержку, вместе стремимся ее исправить».

Все повара – местные, самый молодой среди них Кирилл Шундиков. Он в свое время проходил здесь практику, потом оттачивал поварское мастерство в армии и вновь вернулся сюда. Во всем его поддерживают опытные повара Александра Гришкевич, Светлана Васильева, Оксана Тодорева, Ирина Прокопенко. Всегда с улыбкой и хорошим настроением встречают посетителей официанты Елена Гуляй и Дарья Троян.

Своей правой рукой Алла Владимировна, безусловно, считает шеф-повара Светлану Дашковскую – профессионала с более чем сорокалетним стажем в сфере общественного питания. Половину из них она трудилась в столовых учреждений образования. Поваром работала ее старшая сестра, очень вкусно готовила бабушка, поэтому в другой профессии Светлана Алексеевна себя даже и не представляла. Ни минуты не пожалела, что работает в этом коллективе и сегодня. «Вкус, аромат и частичка души повара – только тогда любое блюдо придется по нраву посетителям. Лучшей награды для повара нет, как пустые тарелки. Если что-то не скушали, а бывает это редко, волнуюсь, обязательно поинтересуюсь причиной», – делится Светлана Алексеевна.

Именно на нее ложится основная ответственность в составлении меню, которое, к слову, за три года работы заведения уже трижды менялось. Кажется, что сложного – сменить блюда? Но это только на первый взгляд. За этим стоит овладение новыми рецептами и технологией приготовления. Кстати, в очередном меню, которое скоро представят посетителям, будет своя изюминка – указано время, отведенное на приготовление каждого блюда.

Без новых планов не стоит и начинать

Дело, которое не будет развиваться и двигаться вперед согласно веяниям времени, обречено на неудачу. Так считают супруги Грищенко и не собираются останавливаться на достигнутом. С момента приобретения здания в нем обновили фасад, полностью переоформили фойе. В эти дни ведутся строительные работы: на месте летней террасы появится еще один полноценный зал на 70 посадочных мест. В нем будет смонтирована сцена, оборудованы дополнительные санитарные комнаты, раздевалка. «Все вопросы обсуждаем вместе с супругом и принимаем общее решение. Хоть работы в самом разгаре, уже вижу, каким красивым и функциональным будет новое помещение», – отмечает Алла Грищенко. На перспективу здесь работают и в плане проведения мероприятий. К примеру, уже готовятся к новогодним праздникам и скоро откроют предварительную запись. По словам моей собеседницы, до сентября работа кафе расписана полностью, а это показатель и хороший индикатор доверия от посетителей.

Если кто-то еще не посетил кафе «Молодежное» в райцентре, поспешите это сделать. Дружный коллектив заверяет, что будет вкусно, весело и интересно. По всем вопросам, касающимся оказания услуг, можно позвонить по тел.:

Наталья ЛОГУНОВА Фото автора

