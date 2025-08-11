Семейный экипаж Владимира и Светланы Гуцевых трудится вместе на уборке зерновых шестой год подряд. Опытный аграрий Владимир, сердцем прикипевший к земле и своей малой родине, и скромная домохозяйка Светлана практически каждый год занимают лидирующие позиции в районе.

Поздравить аграриев с очередными достижениями и поблагодарить за работу сегодня в поле приехали председатель райисполкома Валентин Ундруль, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, председатель РО РОО «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко, руководство сельхозпредприятия.

Валентин Ундруль поздравил комбайнеров с отличным результатом и вручил им дипломы районного исполнительного комитета, повязал ленты «Лидер жатвы-2025».

К поздравлениям присоединились Валентина Ксензова и Елена Парфененко. Они вручили героям жатвы денежные сертификаты и подарки.