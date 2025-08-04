В летний период отмечается рост преступлений, связанных с наймом жилья. Такую сезонную тенденцию обозначил начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло на пресс-конференции по итогам полугодия, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая тенденция обусловлена сезонностью и связана с повышением спроса на съемную недвижимость среди учащейся молодежи. Иногородние абитуриенты, ставшие студентами, заинтересованы в решении жилищного вопроса. Стремясь снять жилье по доступным ценам, граждане становятся жертвами мошенников. «Мошенники размещают объявления о сдаче квартиры на длительный срок. Потенциальный арендатор делает взнос, перечисляет какие-то средства, после чего связь прекращается. В результате человек лишается денег и не получает жилье», — рассказал о самом популярном алгоритме обмана Александр Шастайло.

Чтобы защититься от обмана, достаточно придерживаться простых правил, пояснили в УВД. В первую очередь, подобные сделки необходимо проводить в определенном законодательством порядке, а перед этим как минимум — удостовериться в существовании квартиры с фото в объявлении.

«Все же необходимо перепроверять указанную в объявлении информацию. Перед тем как перечислить аванс за квартиру, стоит удостовериться, что все соответствует реальности», — акцентировал начальник УВД.

В целом, в регионе в январе-июне число киберпреступлений снизилось.