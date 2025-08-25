Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», сколько человек стали студентами белорусских вузов в этом году.
«Что касается вступительной кампании в вузы, то в этом году мы отмечаем практически 100% выполнения как бюджетного, так и платного набора. Бюджетный набор выполнен у нас на 99,5% и на 99% практически заполнены платные места. На бюджет мы зачислили 30,5 тыс. студентов, на платную — около 15 тыс.», — привел цифры Сергей Пищов.
Сергей Пищов отметил слаженную работу на всех уровнях, начиная вузами, колледжами, школами и заканчивая предприятиями. «Профориентационная работа, которая была проведена, дала свои результаты, и мы их видим», — подчеркнул он.